Visite libre de la distillerie de Fonds-Préville _ Rhum J.M Distillerie de Fonds-Préville Macouba

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T23:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T23:+

Nichée au pied la Montagne Pelée, la Distillerie de Fonds-Préville vous accueille pour découvrir son patrimoine industriel et architectural en harmonie avec la nature luxuriante environnante.

Lors de la visite, vous suivrez les étapes de fabrication du rhum : de la matière première, de par la visite du jardin des cannes, à l’obtention du rhum blanc sans oublier le vieillissement dans les chais. Vous pourrez aussi découvrir la richesse aromatique des rhums J.M dans notre atelier olfactif.

Distillerie de Fonds-Préville Macouba Macouba 97218 Martinique Martinique +596 696 78 92 55 http://www.rhum-jm-la-distillerie.com https://www.facebook.com/rhumjm.fr;https://www.instagram.com/rhumjmofficiel?igsh=MWtvMGdpNGFrODh6MQ== Nichée dans la nature luxuriante du nord de l’île, la distillerie de Fonds-Préville vous accueille pour découvrir le processus de fabrication de son rhum à travers des vidéos immersives.

Un joyau historique de la Martinique, au Macouba, sur la route de Grand-Rivière.

Accueil et dégustation tous les jours y compris les dimanches et jours fériés de 9h à 17h.

© Robert Charlotte