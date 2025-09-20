Visite libre de la ferme du Bourg Ferme du bourg La Croisille

Visite libre de la ferme du Bourg Ferme du bourg La Croisille samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la ferme du Bourg 20 et 21 septembre Ferme du bourg Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de la Ferme du Bourg qui présente trois centres d’intérêt :

– le logis principal du XIIIème siècle,

– la grange dimière du XIIème siècle,

– le colombier du XVIème siècle

Ferme du bourg 16 rue du bourg, 27190 La Croisille La Croisille 27190 Eure Normandie La ferme du Bourg présente trois centres d’intérêt :

le logis principal du XIII ème siècle

la grange dimière du XII ème siècle

le colombier du XVI ème siècle parking de la ferme-auberge sur place

Visite libre de la Ferme du Bourg qui présente trois centres d’intérêt :

Ferme Auberge