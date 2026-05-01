Visite libre de la ferme La Parenthèse Cambernon
Visite libre de la ferme La Parenthèse Cambernon mercredi 6 mai 2026.
Cambernon
Visite libre de la ferme La Parenthèse
Le Vert Bouillon Cambernon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 17:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Visite libre de la ferme La Parenthèse à Cambernon, tous les mercredis, de 14h30 à 17h30.
Animaux, potager, jeux, espace extérieur !
Sans réservation. Prix libre. .
Le Vert Bouillon Cambernon 50200 Manche Normandie +33 6 59 56 64 72 laparenthese50200@gmail.com
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English : Visite libre de la ferme La Parenthèse
L’événement Visite libre de la ferme La Parenthèse Cambernon a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme
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