Visite libre de la ferme La Parenthèse Cambernon
Visite libre de la ferme La Parenthèse Cambernon mercredi 24 juin 2026.
Cambernon
Visite libre de la ferme La Parenthèse
Le Vert Bouillon Cambernon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24 17:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Visite libre de la ferme La Parenthèse à Cambernon, tous les mercredis, de 14h30 à 17h30.
Animaux, potager, jeux, espace extérieur !
Sans réservation. Prix libre. .
Le Vert Bouillon Cambernon 50200 Manche Normandie +33 6 59 56 64 72 laparenthese50200@gmail.com
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English : Visite libre de la ferme La Parenthèse
L’événement Visite libre de la ferme La Parenthèse Cambernon a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme
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