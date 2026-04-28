Cambernon

Visite libre de la ferme La Parenthèse

Le Vert Bouillon Cambernon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 17:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Visite libre de la ferme La Parenthèse à Cambernon, tous les mercredis, de 14h30 à 17h30.

Animaux, potager, jeux, espace extérieur !

Sans réservation. Prix libre. .

Le Vert Bouillon Cambernon 50200 Manche Normandie +33 6 59 56 64 72 laparenthese50200@gmail.com

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English : Visite libre de la ferme La Parenthèse

L’événement Visite libre de la ferme La Parenthèse Cambernon a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme