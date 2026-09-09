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Visite libre de la ferme La Parenthèse Cambernon

mercredi 9 septembre 2026 · Cambernon

Visite libre de la ferme La Parenthèse Cambernon

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Le Vert Bouillon
Ville
50200 Cambernon
Département
Manche
Tarif

Cambernon

Visite libre de la ferme La Parenthèse

Le Vert Bouillon Cambernon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-09 17:30:00

Date(s) :
2026-09-09

Visite libre de la ferme La Parenthèse à Cambernon, tous les mercredis, de 14h30 à 17h30. Animaux, potager, jeux, espace extérieur ! Sans réservation. Prix libre.   .

Le Vert Bouillon Cambernon 50200 Manche Normandie +33 6 59 56 64 72  laparenthese50200@gmail.com

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English : Visite libre de la ferme La Parenthèse

L’événement Visite libre de la ferme La Parenthèse Cambernon a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme

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