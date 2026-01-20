Visite libre de la ferme Rochejean
Visite libre de la ferme Rochejean mardi 10 février 2026.
Visite libre de la ferme
Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs
Début : 2026-02-10 16:30:00
fin : 2026-02-24 19:30:00
2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03
Venez visiter la ferme du mardi au samedi.
Découvrez nos produits transformés directement à la ferme tomme de chèvre, faisselle, yaourt et lait cru, pains et biscuits, miel, bières artisanales, jus de pomme, comté, morbier, chocolat …etc. .
Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 claj-batailleuse@wanadoo.fr
