Informations pratiques

Airvault

Visite libre de la fontaine souterraine, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la fontaine souterraine d’Airvault, située Place Saint-Pierre, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, samedi 19 et dimanche 20 septembre. Ce lieu unique se distingue par son aménagement exceptionnel. Visite libre et gratuite. Pour accéder à la fontaine, il est nécessaire de récupérer la clé auprès de l’Office de Tourisme, au 3 rue Porte Caillon, en laissant une carte d’identité. Informations au 05 49 70 84 03. Une liste complète des animations et des visites proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, sur le territoire Airvaudais-Val du Thouet, est disponible dans les accueils à l’Office de Tourisme à Airvault et à Saint-Loup-sur-Thouet. .

Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 84 03 tourisme-avt@cc-avt.fr

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English : Visite libre de la fontaine souterraine, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Visite libre de la fontaine souterraine, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Airvault a été mis à jour le 2026-09-08 par CC Airvaudais Val du Thouet