Visite libre de la Forge de Bouzerolles La Forge de Bouzerolles Souillac

Visite libre de la Forge de Bouzerolles 20 et 21 septembre La Forge de Bouzerolles Lot

Gratuit. Informations au 0767616888.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⚒️ Forge de Bouzerolles

Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire.

La visite est accompagnée de panneaux explicatifs et d’une exposition de photographies du patrimoine architectural local (Fonds La Forge).

La Forge de Bouzerolles La Forge 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© PAH Cauvaldor