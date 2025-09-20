Visite libre de la forteresse d’Angles Forteresse Angles-sur-l’Anglin

Visite libre de la forteresse d’Angles Forteresse Angles-sur-l’Anglin samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la forteresse d’Angles 20 et 21 septembre Forteresse Vienne

Tarif préférentiel.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du site de la forteresse d’Angles

Partez à la découverte du site de la forteresse d’Angles, témoin majestueux du passé médiéval de la région.

En visite libre, explorez les vestiges de cette ancienne place forte, perchée sur son promontoire, et laissez-vous imprégner par l’histoire des lieux, entre pierres, panorama et mémoire.

Une balade idéale pour les curieux de patrimoine, d’histoire… ou simplement de beaux paysages.

Forteresse Rue du château, 86260 Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin 86260 Les Certeaux Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 37 27 http://www.forteresse-angles.com Impressionnante forteresse du XIe siècle s’élevant à plus de 40 mètres au-dessus des eaux de l’Anglin. De sa vie tourmentée, il reste aujourd’hui de majestueuses ruines, une atmosphère unique et le plus beau point de vue sur la vallée de l’Anglin… Parking à proximité.

