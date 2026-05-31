Visite libre de la galerie et du parc de sculptures, 5 La Petite Fournerie 44850 Mouzeil, Mouzeil

Visite libre de la galerie et du parc de sculptures 27 et 28 juin 5 La Petite Fournerie 44850 Mouzeil Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Ballade entre nature et sculptures

Venez découvrir le travail de Lambert Sculpteur lors de l’ouverture de la galerie d’art où seront présentées des oeuvres bois, pierre et bronze. Une visite libre du Parc de sculptures monumentales est également possible, en face de la galerie.

La visite est libre de 10h à 12h et de 14h à 18h pour la galerie, ou bien en continu sur le Parc de sculptures.

Possibilité de déjeuner sur le parc. Tables de pique-nique à disposition. Merci de penser à remporter vos déchets :)

WC secs en accès libre sur le site. Parking en accès libre et gratuit.

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Visite libre de la galerie de sculptures de Jean-Claude Lambert ainsi que du Parc des Sculptures Monumentales Teillé-Mouzeil. Présence de l’artiste sur la période. sculptures monumental

Paul PASCAL (CD44)