Visite libre de la Halle Bointon Halle Bointon Villefranche-sur-Saône

Visite libre de la Halle Bointon Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Halle Bointon Rhône

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Gymnase depuis 1987, la Halle Bointon a bénéficié d’une réhabilitation complète (rénovation thermique, mise en accessibilité et valorisation patrimoniale). La Ville propose de vous faire (re)découvrir ce magnifique bâtiment Art déco conçu en 1935 sous la forme d’une piscine par l’architecte suisse Léon Weber.

224 rue Bointon – dimanche 21 septembre, 10h-13h et 14h-18h

Visite libre et gratuite. Renseignements au 04 74 62 82 82.

Halle Bointon 212 rue Bointon 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes La Halle Bointon est un véritable bâtiment patrimonial de la ville de Villefranche. Inaugurée en 1935 comme piscine municipale, transformée en 1985 en gymnase qui accueillait les sportifs caladois, la Halle Bointon a été entièrement rénovée et a rouvert en mars 2024.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Villefranche-sur-Saône