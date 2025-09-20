Visite libre de la Livrée Ceccano Bibliothèque Ceccano Avignon

Visite libre de la Livrée Ceccano Bibliothèque Ceccano Avignon samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

En toute autonomie, venez découvrir ou redécouvrir le magnifique bâtiment qui abrite aujourd’hui le site centre-ville d’Avignon Bibliothèques. Successivement palais (« livrée ») de cardinaux au 14e siècle puis collège des Jésuites du 16e au 18e siècle, il permet d’admirer des plafonds peints et des peintures murales du 14e siècle, remarquablement conservés.

Gratuit

Entrée libre

Renseignements :

bm.webmaster@mairie-avignon.com

04 90 85 15 59

Entre 1329 et 1350, la Livrée Ceccano, aujourd'hui bibliothèque municipale, occupe une place de choix dans le patrimoine avignonnais. Construite au XIVe siècle, pour être le palais du Cardinal de Ceccano, elle abrita à partir du XVIe siècle le collège des Jésuites. Ce n'est qu'en 1960, après diverses occupations, qu'elle fut restaurée. On peut y admirer de splendides plafonds peints ainsi que la diversité de ses collections anciennes.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Avignon