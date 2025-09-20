Visite libre de la maison au cerf Maison au cerf Nîmes

Visite libre de la maison au cerf 20 et 21 septembre Maison au cerf Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

La maison doit son nom au décor sculpté d’une baie géminée représentant un chien poursuivant un cerf. Elle faisait autrefois partie d’un ensemble plus vaste appartenant aux Scatisse, l’une des familles les plus riches et influentes de Nîmes au XVe siècle.

Venez découvrir l’histoire fascinante de ce lieu chargé de mémoire !

Maison au cerf 14 rue de l'horloge, 30000 Nîmes

© Elisabeth Filleron