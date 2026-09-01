Visite libre de la maison bourgeoise et Conférence sur l’histoire du vin à 15h30 Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Tourcoing
Informations pratiques
Tourcoing
Visite libre de la maison bourgeoise et Conférence sur l’histoire du vin à 15h30
48 rue des Ursulines Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Nous vous proposons la visite de cette belle demeure mais également une conférence sur l’histoire du vin, totalement gratuite.
Nous vous proposons la visite de cette belle demeure mais également une conférence sur l’histoire du vin, totalement gratuite. .
48 rue des Ursulines Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 01 85 83 tourcoing@jardins-arcadie.fr
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English :
We invite you to tour this beautiful estate, as well as attend a lecture on the history of wine—all completely free of charge.
L’événement Visite libre de la maison bourgeoise et Conférence sur l’histoire du vin à 15h30 Tourcoing a été mis à jour le 2026-09-09 par Hauts-de-France Tourisme
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