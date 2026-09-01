Informations pratiques

Tourcoing

Visite libre de la maison bourgeoise et Conférence sur l’histoire du vin à 15h30

48 rue des Ursulines Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Nous vous proposons la visite de cette belle demeure mais également une conférence sur l’histoire du vin, totalement gratuite.

Nous vous proposons la visite de cette belle demeure mais également une conférence sur l’histoire du vin, totalement gratuite. .

48 rue des Ursulines Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 01 85 83 tourcoing@jardins-arcadie.fr

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English :

We invite you to tour this beautiful estate, as well as attend a lecture on the history of wine—all completely free of charge.

L’événement Visite libre de la maison bourgeoise et Conférence sur l’histoire du vin à 15h30 Tourcoing a été mis à jour le 2026-09-09 par Hauts-de-France Tourisme