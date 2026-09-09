Visite libre de la maison de la Libération, Maison de la Libération, Saint-Laurent-sur-Mer

Informations pratiques

Visite libre de la maison de la Libération 19 et 20 septembre Maison de la Libération Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Journées du Patrimoine 2026 – Maison de la Libération (Omaha Beach)

Saint-Laurent-sur-Mer – 19 & 20 septembre 2026

Située au cœur d’Omaha Beach, la Maison de la Libération est un lieu de mémoire unique dédié à l’histoire civile de la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance en Normandie. À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association Les Fleurs de la Résistance propose un programme riche mêlant découverte historique, exposition thématique et rencontres avec les acteurs du territoire.

Un site historique à découvrir

Ancienne maison familiale devenue refuge et témoin des événements du 6 juin 1944, la Maison de la Libération raconte l’histoire des habitants d’Omaha Beach, de leur engagement et de leur résilience. Les visiteurs peuvent y découvrir des objets, archives, témoignages et une scénographie immersive retraçant la vie quotidienne sous l’Occupation et la Libération.

Exposition : “Les Femmes dans la Résistance” – Tout le week-end

Cette exposition inédite met en lumière le rôle essentiel des femmes dans les réseaux de Résistance : agents de liaison, infirmières, passeuses, combattantes de l’ombre. Photographies, récits, documents et portraits permettent de mieux comprendre leur courage et leur contribution à la liberté.

Samedi 19 septembre – Marché artisanal & de producteurs (9h–18h)

Visite gratuite de la Maison de la Libération

Tout au long du week-end, les visiteurs peuvent accéder librement au site, rencontrer les bénévoles de l’association et profiter d’explications sur l’histoire du lieu et de la mémoire civile d’Omaha Beach.

Informations pratiques

Lieu : Maison de la Libération, 27 rue du Val, 14710 Saint-Laurent-sur-Mer

Dates : 19 & 20 septembre 2026

Horaires :

Marché artisanal : samedi 9h–18h

Exposition & visites : tout le week-end

Contact : 06 88 86 03 74 – contact@lfdlr.fr

« Pour que vive la mémoire. Pour que demeure la liberté. »

Maison de la Libération 27 rue du val, 14710 Saint-Laurent-sur-Mer Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie 06 88 66 03 74 http://lfdlr.fr [{« link »: « mailto:contact@lfdlr.fr »}] La Maison de la Libération est un lieu de mémoire situé au cœur d’Omaha Beach, dédié à l’histoire civile de la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance en Normandie.

Cette ancienne maison, témoin des événements du 6 juin 1944, présente objets, et récits authentiques.

Les visiteurs y découvrent la vie sous l’Occupation.

Un site intimiste et profondément humain, ouvert pour transmettre et faire vivre la mémoire. Parking sur place

Journées du Patrimoine 2026 – Maison de la Libération (Omaha Beach)

©LFDLR