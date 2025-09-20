Visite libre de la Maison de la Nature et de l’Environnement à Miquelon Maison de la Nature et de l’environnement (MNE) Miquelon-Langlade

Visite libre de la Maison de la Nature et de l’Environnement à Miquelon Maison de la Nature et de l’environnement (MNE) Miquelon-Langlade samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la Maison de la Nature et de l’Environnement à Miquelon 20 et 21 septembre Maison de la Nature et de l’environnement (MNE)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T21:30:00

L’équipe de la Maison de la Nature et de l’Environnement est heureuse de vous accueillir toute la fin de semaine à l’occasion de la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine.

Maison de la Nature et de l’environnement (MNE) Place Ardilliers 97500 Miquelon-Langlade 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 05.08.41.61.87. http://www.spm-patrimoine-naturel.fr La Maison de la Nature et de l’Environnement (MNE) est un service de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis janvier 2013.

La MNE poursuit deux objectifs : le développement de l’Éducation à l’Environnement et de l’Écotourisme sur le territoire.

Ses missions concernent, entre autres, l’organisation d’Éco-balades (tours naturalistes guidés), d’animations pédagogiques à destinations des scolaires et la réalisation d’ouvrages d’interprétation et d’expositions sur des thèmes variés ayant un lien avec la biodiversité et les usages du territoire.

L’équipe de la Maison de la Nature et de l’Environnement est heureuse de vous accueillir toute la fin de semaine à l’occasion de la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine.

Mathieu Dupuis