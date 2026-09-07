Visite libre de la Maison de la Nature et du Tourisme, Maison de la Nature et du Tourisme, Soetrich

Informations pratiques

Visite libre de la Maison de la Nature et du Tourisme 19 et 20 septembre Maison de la Nature et du Tourisme Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la Maison de la Nature et du Tourisme, un lieu incontournable pour tous les curieux de nature ! Mascottes, écrans interactifs, salle immersive, activités ludiques, collection de fossiles, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Maison de la Nature et du Tourisme 1 allée Renevier 57330 Hettange-Grande Soetrich 57330 Moselle Grand Est 03 82 82 48 05 https://fr.tourisme-ccce.fr/mnt/ https://www.facebook.com/TourismeCCCE La Maison de la Nature et du Tourisme est bien plus qu’un simple lieu d’exposition. C’est un espace innovant où se mêlent pédagogie, nature et écologie, tourisme. Ici, vous pourrez explorer la richesse de la faune et de la flore locales à travers des expositions captivantes et des activités ludiques, être sensibilisé aux enjeux de l’écologie et du développement durable grâce à des ateliers interactifs, mais aussi découvrir les espaces naturels et patrimoniaux de la région. Parking, gare à proximité

Venez découvrir la Maison de la Nature et du Tourisme, un lieu incontournable pour tous les curieux de nature ! Mascottes, écrans interactifs, salle immersive, activités ludiques, collection de il y…

©Emmanuel Claude