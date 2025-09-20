Visite libre de la Maison de la Rivière Allier Maison de la Rivière Allier Moulins

Visite libre de la Maison de la Rivière Allier 20 et 21 septembre Maison de la Rivière Allier Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À travers le fil conducteur du paysage, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la Maison de la Rivière Allier vous propose de découvrir l’histoire, le patrimoine bâti et naturel du territoire, des ponts qui permettent de relier ses rives aux ressources du sol qui ont conduit au développement d’un artisanat d’art encore bien vivant aujourd’hui. Partez à la rencontre des personnalités qui ont contribué à façonner ces paysages et laissez-vous conter la grande épopée de la rivière Allier, fougueuse et changeante, écrin d’une faune et d’une flore d’une grande richesse.

Visite libre.

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 63 83 34 12 https://www.agglo-moulins.fr/services-equipements/espace-patrimoine.html La Maison de la Rivière Allier regroupe de nombreux services dont un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine et une antenne de l’Office du Tourisme de Moulins et sa région. Au travers du fils conducteur du paysage, la Maison de la Rivière Allier vous propose de découvrir l’histoire du patrimoine architectural et historique du territoire, les ressources du sol qui ont permis le développement d’un artisanat d’art encore vivant aujourd’hui, ainsi qu’un espace retraçant la faune et la flore de la rivière Allier. Vous trouverez également un espace d’accueil touristique, une boutique, un point de location de vélos et de canoës, un toit terrasse végétalisé et une salle pédagogique dédiée aux ateliers pour adultes et enfants Visite libre et visites guidées.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Moulins Communauté