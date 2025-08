Visite libre de la Maison de Louis Pasteur Maison & Laboratoire de Louis Pasteur Arbois

Visite libre de la Maison de Louis Pasteur Maison & Laboratoire de Louis Pasteur Arbois samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la Maison de Louis Pasteur

Maison & Laboratoire de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:15:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement avec un fascicule ou un audioguide (QR Code à scanner avec votre téléphone), la Maison de Louis Pasteur en Arbois.

La maison de Louis Pasteur à Arbois est un lieu patrimonial absolument unique, encore habité par la présence du scientifique. Conservée en l’état, la maison est restée telle que Louis Pasteur l’a connue, elle plonge le visiteur au sein du cadre de vie et de travail du savant.

Classée Monument Historique, la maison de Louis Pasteur d’Arbois a reçu en 2011 le label “Maisons des Illustres” du ministère de la Culture et de la Communication en même temps que la maison natale de Dole.

Pasteur est revenu sa vie durant dans cette maison d’Arbois, c’est la seule qu’il ait possédée. De la modeste tannerie de son père, où il a passé son enfance, il ne reste que peu de chose, car Louis Pasteur a transformé cette maison en son Château de la Cuisance , et l’a aménagée à son goût. Dans cette maison où il revenait chaque année, Pasteur a joint l’utile à l’agréable entouré de sa famille et de ses amis au salon ou dans la salle à manger, il pouvait se consacrer à ses recherches dans son laboratoire privé. C’est à Arbois qu’il a mené ses travaux sur les fermentations et c’est là qu’il a mis au point la fameuse pasteurisation. Grâce aux expériences menées dans sa vigne de Montigny-les-Arsures, il a pu remettre définitivement en cause la croyance en la génération spontanée des microorganismes.

Du billard à la chambre à coucher, retrouvez le savant dans l’intimité de cette maison incroyablement préservée. Découvrez son laboratoire personnel, conservé intact et encore habité par l’âme de son illustre propriétaire et par l’effervescence de ses expériences jurassiennes. .

Maison & Laboratoire de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72

English : Visite libre de la Maison de Louis Pasteur

German : Visite libre de la Maison de Louis Pasteur

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite libre de la Maison de Louis Pasteur Arbois a été mis à jour le 2025-07-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)