Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement et gratuitement la Maison des Hommes et des Paysages.

Vous en apprendrez plus sur le Parc naturel régional du Morvan, ses paysages, son histoire mais aussi sur ses savoir-faire grâce à une nouvelle salle dédiée à la plèchie, à la pierre sèche et aux céréales anciennes.

Des livrets « Facile à Lire et à Comprendre », des audioguides et des petits livrets-jeux pour les enfants seront mis à disposition.

Vous voulez connaître la région au travers de la vie quotidienne des hommes ? C'est le pari de la Maison des Hommes et des Paysages de Saint-Brisson, située au cœur du Parc naturel du Morvan. L'évolution des savoir-faire et les relations de l'homme à l'environnement sont au centre des thématiques de ce musée. Associé à l'écomusée du Morvan, ce site invite à la découverte des autres maisons à thème du parc.

