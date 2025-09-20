Visite libre de la Maison des saints Maison des saints Évaux-les-Bains

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Visite libre de la Maison des Saints à Évaux-les-Bains

Découvrez à votre rythme cette demeure emblématique du patrimoine local. La Maison des Saints conserve le souvenir des figures religieuses qui ont marqué l’histoire d’Évaux-les-Bains et témoigne de la richesse spirituelle et culturelle du lieu.

Maison des saints 17 rue de Verdun, 23110 Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0681375387

© Patrick Legrand