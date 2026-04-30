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Visite libre de la Maison du Comté !, Maison du Comté, Poligny

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Comté · Poligny

Visite libre de la Maison du Comté !, Maison du Comté, Poligny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du Comté
Adresse
10 route de Lons 39800 Poligny
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
• 5€ pour les adultes / étudiants • Gratuit : enfant et jeune de moins de 18 ans

Visite libre de la Maison du Comté ! 19 et 20 septembre Maison du Comté Jura

• 5€ pour les adultes / étudiants
• Gratuit : enfant et jeune de moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez participer à une visite libre avec dégustation de deux Comtés. Vous pourrez également y rencontrer des professionnels de la filière Comté tout au long de la visite. Durant votre visite, vous pourrez assister si vous le souhaitez à plusieurs petites animations comme un parcours de fleurs en extérieur, une vache à peindre avec un concours photo et une exposition temporaire consacrée à l’AOP Comté.
Le dimanche, présence des Amis du Comté avec des démonstrations de mini-fabrication de Comté et des dégustations insolites !

Maison du Comté 10 route de Lons 39800 Poligny Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Venez participer à une visite libre avec dégustation de deux Comtés. Vous pourrez également y rencontrer des professionnels de la filière Comté tout au long de la visite. Durant votre visite, vous si…

©OTCDJ

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