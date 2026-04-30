Visite libre de la Maison du Comté !, Maison du Comté, Poligny

Informations pratiques

Visite libre de la Maison du Comté ! 19 et 20 septembre Maison du Comté Jura

• 5€ pour les adultes / étudiants

• Gratuit : enfant et jeune de moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez participer à une visite libre avec dégustation de deux Comtés. Vous pourrez également y rencontrer des professionnels de la filière Comté tout au long de la visite. Durant votre visite, vous pourrez assister si vous le souhaitez à plusieurs petites animations comme un parcours de fleurs en extérieur, une vache à peindre avec un concours photo et une exposition temporaire consacrée à l’AOP Comté.

Le dimanche, présence des Amis du Comté avec des démonstrations de mini-fabrication de Comté et des dégustations insolites !

Maison du Comté 10 route de Lons 39800 Poligny Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Venez participer à une visite libre avec dégustation de deux Comtés. Vous pourrez également y rencontrer des professionnels de la filière Comté tout au long de la visite. Durant votre visite, vous si…

©OTCDJ