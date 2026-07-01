Visite libre de la Maison du Département, Maison du Département, Saint-Lô

Informations pratiques

Visite libre de la Maison du Département 19 et 20 septembre Maison du Département Manche

Dernière admission à 17h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la Maison du Département :

– Un bureau partagé d’élu-e-s

– La salle des pas perdus

– La salle des sessions

– Le salon Matignon-Grimaldi

– Une exposition sur les 10 ans de soutien au patrimoine architecturale

Maison du Département 98 route de Candol, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie 02 33 05 55 50 https://www.manche.fr/ https://www.facebook.com/DepartementDeLaManche/;https://www.instagram.com/lamanche_departement/;https://www.whatsapp.com/channel/0029Vb6D0jz2ER6izXfbUE28;https://www.linkedin.com/company/conseil-departemental-de-la-manche/;https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw La Maison du Département, situé dans un parc arboré, est le lieu où siègent les conseillers départementaux qui forment le conseil départemental de la Manche. La Maison du Département accueille également une partie des services du Département. Les lignes 305, 306 et 301 (Nomad) desservent la Maison du Département. Un arrêt du bus Slam est situé face à la Maison du Département. Un parking de covoiturage est face à la Maison du Département. De plus le parking « les ombrières » sera exceptionnellement ouvert pour permettre aux visiteurs de se garer facilement. Attention il est formellement interdit de stationner autour du rond point dédié aux navettes des bus Nomad.

Visite libre de la Maison du Département :

©David Daguier-CD50