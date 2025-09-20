Visite libre de la Maison du Gouverneur Maison du Gouverneur Dinan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La Maison du Gouverneur

Bel exemple de l’architecture en pan des 15ème et 16ème siècles, la Maison du Gouverneur témoigne des marchands dinannais mais aussi de l’activité économique qui caractérisait alors le port et les faubourgs de Dinan.

Venez découvrir l’exposition d’Anne José Galliano

Maison du Gouverneur 24, rue du Petit Fort, 22100 Dinan, Côtes d’Armor Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089126;http://www.dinan.fr/57-0-1450/les-expositions-d-ete;https://monumentum.fr/maison-dite-gouverneur-ancien-chateau-ganne-pa00089126.html Maison à pans de bois.

Maison dite du Gouverneur ou Ancien château Ganne : classement par arrêté du 10 mars 1938

Bel exemple de l’architecture en pan des bois des 15ème et 16ème siècles, la Maison du Gouverneur ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’intérieur d’une maison de riche marchand.

Cl. Service Patrimoines, Ville de Dinan