Visite libre de la maison du Grand Site de France Maison du Grand Site de France Saint-Florent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00+ – 2025-09-20T12:30:00+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T19:+

Le territoire du Grand Site de France Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent, est un site emblématique du Département de la Haute-Corse. Il se caractérise par une harmonie paysagère liée à la rencontre de la Terre et de la Mer dont l’alliance demeure une image forte de cette île de la Méditerranée. Il est le fruit d’un dialogue permanent et singulier entre ces deux éléments, dans un jeu de rythmes variés et d’équilibres finement posés, de couleurs et de reliefs, de couvert végétal et minéral, d’espaces naturels et habités. En 2017, le territoire est labelisé « Grand Site de France », label renouvelé en 2023 par le ministère de la Transition Écologique.

La maison du Grand site, basée à Saint-Florent, est une ouverture sur ce territoire. Elle offre une lecture complète de ce paysage Corse, grâce à un parcours scénographique. Ainsi découvrez la formation géologique du territoire, sa faune et sa flore ou encore de la partie littorale du territoire. Vous apprendrez aussi sur le patrimoine architectural des villages qui composent le territoire ainsi que sur ses traditions et coutumes. Vous découvrirez enfin le terroir viticole, l’histoire et la culture de la vigne sur ce territoire dont les paysages sont largement façonnés par le vignoble. La muséographie est ludique et permet d’éveiller les sens, entre manipulation, écoute, observation, il s’agit d’un parcours qui se veut ludique pour les petits et les grands.

À la fin de votre visite, repartez avec une photo souvenir de vous dans un des paysages du Grand Site. Une boutique vous permettra également de retrouver des produits dérivés estampillés Conca d’Oru ou bien des produits artisanaux comme des savons produit localement.

Maison du Grand Site de France 2 Rue de la Passerelle Saint-Florent Saint-Florent 20217 Haute-Corse Corse

