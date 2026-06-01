Visite libre de la maison du lin, Maison du lin, Routot

Visite libre de la maison du lin 19 et 20 septembre Maison du lin Eure

1€, gratuit <16 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la Maison du lin pour découvrir le lin d’hier et d’aujourd’hui, ainsi qu’une exposition temporaire de tableaux.

Maison du lin 2 place du Général Leclerc, 27350 Routot Routot 27350 Eure Normandie 02 32 56 21 76 https://www.terresvivantes-normandie.fr/maison-du-lin/ https://www.facebook.com/Musee.du.lin/;https://www.instagram.com/roumois_terres_vivantes/ La Maison du Lin est située au cœur du Roumois Nord, dans une région qui produit 80 % du lin français, faisant de la France le premier producteur mondial. Autrefois, Routot était un important carrefour du commerce de toiles de lin et reste aujourd’hui un centre majeur de la production linière. Les salles d’expositions permettent de découvrir l’histoire du lin, sa culture et sa transformation grâce à une collection d’outils et de machines anciennes comme les rouets, broies et métiers à tisser.La Maison du Lin met également en lumière les nombreuses utilisations de cette fibre naturelle, de l’habillement aux objets plus innovants comme les planches de surf ou les pièces automobiles, tout en valorisant ses qualités écologiques et éthiques. Parking place de la mairie.

Visite libre de la Maison du lin pour découvrir le lin d’hier et d’aujourd’hui, ainsi qu’une exposition temporaire de tableaux.

maison_du_lin©rtvn