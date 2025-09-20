Visite libre de la Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet Saint-Laurent-de-Cerdans

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite libre – Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet

Découvrez la Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet, installée dans les locaux de l’ancienne usine L’Union Sandalière, fondée en 1923.

Une plongée dans l’histoire industrielle et artisanale locale, au cœur d’un lieu authentique chargé de souvenirs.

Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet Rue Joseph Nivet, 66260 Saint-Laurent-de-Cerdans Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 39 55 75 http://www.ville-saint-laurent-de-cerdans.fr Saint-Laurent-de-Cerdans est situé en Haut Vallespir, dans une petite vallée débouchant sur la vallée du Tech.

La Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet occupe les locaux de l’ancienne usine l’Union Sandalière fondée en 1923 par les ouvriers sandaliers.

À sa fermeture, la commune a voulu conserver la mémoire de cette activité en présentant au public, dans les locaux mêmes de l’usine, les machines et les outils qui servaient à la fabrication des espadrilles ou au tissage des toiles. A9, sortie le Boulou.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Bureau d’Information Touristique de Saint-Laurent-de-Cerdans