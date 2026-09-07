Visite libre de la Maison Élysée, La Maison Élysée, Paris

Informations pratiques

Visite libre de la Maison Élysée 19 et 20 septembre La Maison Élysée Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, la Maison Élysée ouvrira ses portes les 19 et 20 septembre prochains. Les visiteurs pourront explorer les lieux de 10h à 19h, sans réservation préalable.

Découvrez l’histoire de l’hôtel d’Evreux, actuel palais de l’Élysée, ainsi que des pièces emblématiques, telles que le bureau Cressent, le fauteuil Paulin, ainsi qu’une sélection de cadeaux diplomatiques.

À cette occasion, le café de la Maison Élysée, avec une vue exceptionnelle sur le palais, sera également ouvert.

La Maison Élysée 88 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France https://www.elysee.fr/maison-elysee https://www.instagram.com/maisonelysee La Maison Élysée est située en face du Palais de l’Élysée, au 88 rue du Faubourg Saint-Honoré. Cet espace permet aux visiteurs de découvrir l’histoire et le patrimoine de la Présidence de la République toute l’année. Métro : Saint-Philippe-du-Roule (ligne 9), Miromesnil (ligne 9, 13), Saint- Augustin (ligne 9), Champs-Élysées Clémenceau (ligne 1, 13), Concorde (ligne 1, 8, 12), Madeleine (ligne 8, 12, 14).

RER : Ligne A (Charles de Gaulle – Etoile), Ligne C (Invalides)

Bus : 42, 52, 45, 28, 32

Vélib’ : Petit Palais station n°8001, Roquépine- Malesherbes station n°8015

Visite libre

© Présidence de la République