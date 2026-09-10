Visite libre de la maison forte de Thézard, Maison forte de Thézard, Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Visite libre de la maison forte de Thézard Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison forte de Thézard Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Maison forte de Thézard – propriété privée

Maison forte de Thézard thézard 43520 mazet saint voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 59 71 56 https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine/ Au 16e siècle, la maison forte appartient au marquis de Luzy. Elle aurait été incendiée en 1562, pendant les guerres de religions, par les troupes de Blacons. Vers 1580, Thezard est acquis par les Bourette, famille au service du marquis de Luzy. En 1685, ils se font anoblir et ils adoptent progressivement le nom de Thézard. En 1696, Jean-Pierre de Thézard (1641-1713) , écuyer, fait inscrire ses armoiries dans d’Hozier. La maison forte a sans doute été restaurée ou reconstruite à la limite des 16e et 17e siècles. A la fin du 18e siècle, elle est agrandie du coté nord. En 1930, le corps de ferme est reconstruit sur le même emplacement. En 1965, la maison forte est restaurée : des ouvertures sont créées ou agrandies et l’intérieur est entièrement réaménagé. En 1975, une maison est construite à l’emplacement d’une dépendance qui renfermait un four à pain et peut-être une étable à chevaux.

Maison forte de Thézard – propriété privée

© Jean-Marc Vidal – Office de tourisme du Haut-Lignon