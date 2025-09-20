Visite libre de la Maison Impressionniste Maison Impressionniste – Argenteuil Argenteuil

Visite libre de la Maison Impressionniste Maison Impressionniste – Argenteuil Argenteuil samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la Maison Impressionniste 20 et 21 septembre Maison Impressionniste – Argenteuil Val-d’Oise

Dernière entrée à 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Maison Impressionniste ouvre ses portes en continu. Venez découvrir le parcours ludique et interactif qui retrace les années de Claude Monet passées à Argenteuil !

Maison Impressionniste – Argenteuil 21 Boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

Visite libre

Ville d’Argenteuil