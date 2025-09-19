Visite libre de la Maison Le Parapluie de Cherbourg Le Parapluie de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin

Visite libre de la Maison Le Parapluie de Cherbourg Le Parapluie de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin vendredi 19 septembre 2025.

3€, gratuit (<18 ans, étudiants, demandeurs d'emplois et personnes en situation de handicap). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:15:00 Fin : 2025-09-21T10:00:00 - 2025-09-21T17:15:00

Du 19 au 21 septembre 2025, Le Parapluie de Cherbourg vous ouvre les prtes de sa prestigieuse Maison.

Complètement repensé et inauguré en 2022, le musée est situé à l’étage de la Manufacture, dans les anciens locaux de la banque de France, au coeur de la ville.

Vous y découvrirez les différentes étapes de fabrication du Parapluie de Cherbourg, son histoire ainsi que ses diverses créations exposées (modèles uniques créés pour de grandes marques).

Partage la passion et le savoir-faire Français d’exception de ces femmes et de ces hommes, artisans de qualité qui conçoivent avec expertise des créations uniques, synonymes de résistance et d’élégance.

Le Parapluie de Cherbourg 22 quai Alexandre III, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 02 33 93 66 60 https://parapluiedecherbourg.com https://www.instagram.com/leparapluiedecherbourg;https://www.tiktok.com/@le.parapluie.de.c;https://www.youtube.com/@LeParapluiedeCherbourgMAPACHE;https://www.facebook.com/LeParapluieDeCherbourg;https://www.linkedin.com/company/parapluiedecherbourg/ Découvrez le secret de fabrication du Parapluie de Cherbourg à travers des visites libres et guidées des ateliers de la Manufacture. Située au coeur de la ville, la Manufacture a investi l’ancien bâtiment de la Banque de France, sur le Quai Alexandre III, face au port.

Partagez la passion et le savoir-faire de ces femmes et de ces hommes qui réalisent ce produit devenu une légende !

La boutique de la Manufacture, aux allures haussmanniennes vous propose un choix unique de parapluies. Vous pouvez choisir le modèle le plus adapté à votre taille et à votre style. Vous pouvez également le personnaliser avec une broderie de vos initiales. Transports à proximité, présence de parkings, accessible aux personnes à mobilité réduite

Samuel HEMERY