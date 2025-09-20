Visite libre de la maison Rouget de Lisle Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) Lons-le-Saunier

Visite libre de la maison Rouget de Lisle Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) Lons-le-Saunier samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’appartement dans lequel Claude-Joseph Rouget de Lisle, auteur de La Marseillaise, l’hymne national français, vit le jour en 1760.

Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) 24 rue du Commerce, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 29 16 http://www.lonslesaunier.fr Appartement natal de l’auteur de La Marseillaise, hymne national français.

© Maison Rouget de Lisle, donation André Lançon – Ville de Lons-le-Saunier