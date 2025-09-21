Visite libre de la Maison Vermorel Villa Vermorel Villefranche-sur-Saône

Nombre de place limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir la Maison de Victor Vermorel construite au début du XXe siècle dans un style art déco – art nouveau, aujourd’hui transformée en lieu de vie, artistique, culinaire et économique : son hall majestueux, le bureau du couple Vermorel, les salons de réception, etc.

Profitez de votre venue pour découvrir l’exposition Véhicules : les créateurs d’art brut rendent hommage à Victor Vermorel. À l’issue de votre visite, poursuivez en passant par le parc Vermorel et découvrez les oeuvres de Vincent Ganivet et Andrés Figueroa (partie basse du parc).

Visite libre et gratuite le dimanche 21 septembre de 10h à 13h et de 1’h à 18h. Conseillée à partir de 10 ans. Durée 1h.

Villa Vermorel 551 Rue du Collège, 69400 Villefranche-sur-Saône, France Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes La villa présente un très fort contraste entre ses élévations extérieures d’une grande austérité et ses somptueux aménagements intérieurs. La distribution intérieure s’organise autour d’un vaste hall d’où part l’escalier d’honneur inspiré de celui du Petit Trianon de Versailles. La verrière qui surmonte le hall témoigne de l’inventivité industrielle du commanditaire. Cette monumentalité intérieure évoque davantage le traitement d’un édifice public que la simple demeure d’un particulier. Vermorel a souhaité utiliser les espaces de réception du rez-de-chaussée comme le prolongement de ses activités d’entrepreneur et afficher sa réussite sociale.

Journées européennes du patrimoine 2025

