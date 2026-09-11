Visite libre de la Maison Vigneronne avec dégustation de vins de Meuse, Maison Vigneronne, Murvaux

Informations pratiques

Visite libre de la Maison Vigneronne avec dégustation de vins de Meuse Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison Vigneronne Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez une authentique maison vigneronne du XIXᵉ siècle et plongez dans le quotidien d’un laboureur-vigneron, de son manouvrier et de sa famille. Une exposition de matériel viticole et agraire, ainsi qu’une salle de classe fidèlement reconstituée du début du XXᵉ siècle, vous y attendent. L’accueil sera assuré par les bénévoles de l’association « Les Trois Coteaux de Murvaux » en Val Dunois.

Une dégustation de vins de Meuse sera exceptionnellement proposée à cette occasion.

Maison Vigneronne 18 Rue de Oudun, 55110 Murvaux Murvaux 55110 Meuse Grand Est 06 34 41 59 22 Au cœur d’un ancien village vigneron du nord meusien, au pied de la côte Saint-Germain, la Maison vigneronne retrace le quotidien d’un laboureur-vigneron, de son manouvrier et de sa famille dans une demeure typique du XIXᵉ siècle. Une exposition de matériel viticole et agraire y est présentée, ainsi qu’une reconstitution fidèle d’une salle de classe du début du XXᵉ siècle.

Découvrez une authentique maison vigneronne du XIXᵉ siècle et plongez dans le quotidien d’un laboureur-vigneron, de son manouvrier et de sa famille. Une exposition de matériel viticole et agraire, de…

Jean-Michel Charles