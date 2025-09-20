Visite libre de la maison Zervos Maison Zervos Vézelay

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement la maison Zervos. Vous pourrez assister à une présentation de la maison, et visiter les espaces extérieurs et le rez-de-chaussée.

Maison Zervos La Goulotte, 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://www.fondationzervos.com/la-maison La maison de villégiature de Christian et Yvonne Zervos, un corps de ferme à la vue grandiose, a été transformé en une ambitieuse architecture moderniste par Jean Badovici en 1937. Parking à 200 m côté forêt | Les étages ne sont actuellement pas accessibles pour raison de sécurité.

© Association Fondation Christian & Yvonne Zervos