Visite libre de la médiathèque Olympe de Gouges Médiathèque Olympe de Gouges Joigny

Visite libre de la médiathèque Olympe de Gouges Médiathèque Olympe de Gouges Joigny samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la médiathèque Olympe de Gouges Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque Olympe de Gouges Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez cet ancien Hôtel de ville puis bibliothèque, bâti en 1725 par Germain Boffrand. Le bâtiment a été réhabilité, rajeuni et agrandi pour en faire un espace convivial, chaleureux, où sont proposés des services nouveaux, repensés, s’appuyant sur les technologies du XXIe siècle.

Il accueille les activités du service de l’animation de l’architecture et du patrimoine et abrite l’ensemble de la médiathèque proposant des livres, CD et DVD pour tous les âges. Avec une ludothèque, nouvel espace dédié aux jeux, l’ensemble est tout à fait complet et offre des activités de loisirs, d’information et de formation. Avec les espaces multimédias, les salles de lecture, de presse, et salles dédiées aux tout-petits, la ludothèque dédiée aux familles, le lieu d’exposition et d’art plastique et, forte de ses 40 000 ouvrages, CD, DVD, la médiathèque de Joigny est un lieu-phare de la culture dans le département.

Médiathèque Olympe de Gouges Place du Général Valet, 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez cet ancien Hôtel de ville puis bibliothèque, bâti en 1725 par Germain Boffrand. Le bâtiment a été réhabilité, rajeuni et agrandi pour en…

Photo libre de droits