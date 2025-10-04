Visite libre de la Micro-Folie : collection Mexico Médiathèque Le Moule Le Moule

Visite libre de la Micro-Folie : collection Mexico Médiathèque Le Moule Le Moule samedi 4 octobre 2025.

Visite libre de la Micro-Folie : collection Mexico Samedi 4 octobre, 09h00 Médiathèque Le Moule Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Découverte de la collection Mexico et immersions à 360° « Gloomy eyes » et « L’îles des morts » à l’espace Musée numérique de la médiathèque le samedi 4 octobre 2025 de 9h00 à 11h00.

Médiathèque Le Moule 48 Rue Saint Jean, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe Guadeloupe 0590230930 https://mediathequesnordguadeloupe.bibli.fr La Bibliothèque Multimédia du Moule a été inaugurée le 12 octobre 1996.

Elle est une nouvelle étape du plan de développement de la lecture publique dans le département. Elle permet de développer les différentes formes de lecture (livres, ordinateurs, film, musique etc ).

Place ses collections et son personnel comme médiateurs entre les institutions et des particuliers.

Elle permet de favoriser les échanges, la communication (conférences, débats), offre l’opportunité à tout usager de s’initier aux nouvelles technologies et recherches documentaires.

Elle constitue et valorise par les animations une collection équilibrée, riche et internationale de documents afin que cette dernière constitue au fil des années un véritable patrimoine.

Découverte de la collection Mexico et immersions à 360° « Gloomy eyes » et « L’îles des morts » à l’espace Musée numérique de la médiathèque le samedi 4 octobre 2025 de 9h00 à 11h00.

Ville Le Moule