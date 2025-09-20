Visite libre de la mosquée d’Agen Mosquée d’Agen Agen

Visite libre de la mosquée d’Agen 20 et 21 septembre Mosquée d’Agen Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mosquée d’Agen ouvre ses portes au public pour une visite libre.

Mosquée d’Agen 49 rue Jourdain, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 16 72 65 59 https://www.facebook.com/mosqueedagen/ Lieu de culte des musulmans de l’Agenais, la mosquée est un ancien entrepôt d’engrais racheté par les musulmans d’Agen et réhabilité en mosquée en 1998. L’intérieur de la salle de prière est orné de stucs arabo-musulmans. Parking privé (capacité 100 places).

© Mosquée d’Agen