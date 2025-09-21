Visite libre de la mosquée Mosquée turque de Flers Flers

Visite libre de la mosquée Mosquée turque de Flers Flers dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre de la mosquée Dimanche 21 septembre, 14h00 Mosquée turque de Flers Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre ou commentée de la mosquée. Ôtez vos souliers afin de parcourir le sol tapissé de bleu et admirez les murs ornés de faïence.

Mosquée turque de Flers 25 rue du Pont Féron, 61100 FLERS Flers 61100 Orne Normandie 02 33 64 87 57 https://www.montagnesdenormandie.fr/office-de-tourisme/la-mosquee-de-flers/ La mosquée, espace culturel par excellence, est le lieu des actes de dévotion.

Financée exclusivement par les dons des adhérents de l’association franco-turque, elle a été réalisée, principalement, avec l’aide des bénévoles de l’association.

De 1999 à 2005, la mosquée a peu à peu vu le jour pour laisser immerger un centre sociocultuel et culturel qui se compose aujourd’hui :

– d’un sous-sol, lieu d’animation destiné à accueillir les jeunes et les associations

– d’un rez-de-chaussée qui est, quant à lui, réservé à la salle de prière pour les hommes (on y trouve également un salon de thé et de rencontre)

– d’un étage où se réunissent les femmes pour la prière et où les jeunes peuvent également participer à une classe de soutien scolaire.

Réalisée en céramique, la salle de prière est de toute beauté…

Visites sur rendez-vous. Parking

Visite libre ou commentée de la mosquée. Ôtez vos souliers afin de parcourir le sol tapissé de bleu et admirez les murs ornés de faïence.

@associationfrancoturquedeFlers