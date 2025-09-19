Visite libre de la porte de France Porte de France Nîmes

Visite libre de la porte de France Porte de France Nîmes vendredi 19 septembre 2025.

Visite libre de la porte de France 19 – 21 septembre Porte de France Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

La porte de l’enceinte romaine marque l’entrée dans la ville d’une voie antique venue d’Espeyran, près de Saint-Gilles.

Porte de France Rue de la porte de France, 30900 Nîmes Nîmes 30033 Montcalm-République Gard Occitanie Cette porte faisait partie de l’enceinte augustéenne et était munie d’une herse. Contrairement à sa grande sœur, la porte d’Auguste n’était pas située sur la via Domitia, mais sur une voie secondaire qui conduisait également vers l’Hispanie.

© Dominique Marck – Ville de Nîmes