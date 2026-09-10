Visite libre de la porte des Arquets, Tour des Arquets, Cambrai
dimanche 20 septembre 2026 · Tour des Arquets · Cambrai
Informations pratiques
Visite libre de la porte des Arquets Dimanche 20 septembre, 15h00 Tour des Arquets Nord
Gratuit, sans réservation, en continue
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La tour des Arquets
Dimanche de 15h à 18h
→ 4 Rue de la Tour des Arquets, 59400 Cambrai
Point stratégique de la ville de Cambrai, la tour des Arquets permettait d’inonder les fossés des remparts pour protéger la ville. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez librement visiter l’intérieur de cette tour du XIVè siècle, une des rares fortifications encore visible de Cambrai.
Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai
Accès libre, visite à la demande sur place
Tour des Arquets 18 Rang Croix aux Poteries, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France
Une porte ingénieuse du XIVè siècle fortifications cambrai
Yannick Prangère
À voir aussi à Cambrai (Nord)
- Entre art et science : pour une histoire matérielle de la photographie, le Labo Cambrai, Cambrai 18 septembre 2026
- Visite commentée du beffroi, Beffroi de Cambrai, Cambrai 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Géry, Eglise Saint-Géry, Cambrai 19 septembre 2026
- Visite et rencontre à la sous-préfecture, Sous-Préfecture de Cambrai, Cambrai 19 septembre 2026
- Visite de la fabrication des bêtises de Cambrai, confiserie Afchain , rue du champ de tir , cambrai, cambrai 19 septembre 2026