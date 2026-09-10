Visite libre de la porte des Arquets, Tour des Arquets, Cambrai

Informations pratiques

Visite libre de la porte des Arquets Dimanche 20 septembre, 15h00 Tour des Arquets Nord

Gratuit, sans réservation, en continue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La tour des Arquets

Dimanche de 15h à 18h

→ 4 Rue de la Tour des Arquets, 59400 Cambrai

Point stratégique de la ville de Cambrai, la tour des Arquets permettait d’inonder les fossés des remparts pour protéger la ville. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez librement visiter l’intérieur de cette tour du XIVè siècle, une des rares fortifications encore visible de Cambrai.

Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai

Accès libre, visite à la demande sur place

Tour des Arquets 18 Rang Croix aux Poteries, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Une porte ingénieuse du XIVè siècle fortifications cambrai

Yannick Prangère