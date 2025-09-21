Visite libre de la production La Madeleine

Visite libre de la production La Madeleine dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre de la production

148 rue du Pré Catelan La Madeleine Nord

Nous serons ouverts le dimanche 21 septembre de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 en visite libre uniquement.

Il n’y a donc pas besoin de réserver.

La production fonctionnera ce jour-là, vous pourrez donc découvrir l’ensemble du processus de fabrication grâce à nos maîtres nougatiers ainsi qu’à des panneaux explicatifs.

Il y aura également quelqu’un dans l’atelier pour répondre à vos éventuelles questions.

Les horaires concernant les coulées de nougat sont les suivants ( + ou 5 minutes)

– 10h 11h 12h

– 14h 15h 16h

C’est le moment clé de la visite, il est donc « important » d’être là si vous souhaitez profiter pleinement de votre visite au sein de la confiserie.

Le magasin sera également ouvert si vous souhaitez faire des achats. .

148 rue du Pré Catelan La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France +33 3 20 55 55 75 contact@lamaisondunougat.fr

