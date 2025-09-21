VISITE LIBRE DE LA RHUMERIE SAINT-MAURICE Rhumerie Saint-Maurice Saint-Laurent-du-Maroni

Réservation sur inscription. Places limitées à un groupe de 10 personnes par créneau, prévoir des chaussures fermées, une bouteille d’eau et une tenue adaptée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez pendant une visite d’environ 1h00 la fabrication de l’unique rhum agricole de Guyane : de la transformation de la canne à sucre jusqu’à la mise en bouteille et la mise en vieillissement.

Rhumerie Saint-Maurice 97320 Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane

Rhums Saint-Maurice