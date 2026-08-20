Visite libre de la Sainte-Chapelle, Sainte-Chapelle, Paris

Informations pratiques

Visite libre de la Sainte-Chapelle 19 et 20 septembre Sainte-Chapelle Paris

Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du lieu

Sainte-Chapelle 10 boulevard du Palais, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 01 53 40 60 80 https://www.sainte-chapelle.fr/ Précieux vestige du palais royal de la Cité, la Sainte-Chapelle est édifiée au milieu du XIIIe siècle par Louis IX, futur Saint Louis, pour abriter les plus prestigieuses reliques de la Passion du Christ : la Couronne d’épines et le fragment de la Vraie Croix.

Réalisée en moins de 7 ans, un temps record, la Sainte-Chapelle est conçue telle une pièce d’orfèvrerie, dont les murs de lumière exaltent la monarchie capétienne et le royaume de France.

Endommagée à la Révolution, l’ancienne chapelle palatine devient un laboratoire pour la restauration des monuments historiques au XIXe siècle. Réparties en 15 verrières de 15m de hauteur, les vitraux des 1113 scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament racontent l’histoire du monde, selon la Bible, jusqu’à l’arrivée des reliques à Paris au XIIIe siècle. M 1, 4, 14 Châtelet, Cité, Saint-Michel / RER C, B Saint-Michel, Notre-Dame

Visite libre du lieu

©Centre des monuments nationaux