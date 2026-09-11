Visite libre de la Saline royale et de ses expositions, Saline royale, Arc-et-Senans

Informations pratiques

Visite libre de la Saline royale et de ses expositions 19 et 20 septembre Saline royale Doubs

tarif spécial: 10€ à partir de 16 ans. Gratuit pour les – de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’exposition « Exposition Mystification – Architecture et cinéma, la quête de l’illusion »

Visite immersive de la Saline royale avec l’HistoPad : Des scènes immersives historiques 3D à 360° et des objets interactifs 3D vous permettront de vous projeter dans la Saline royale du XVIIIème siècle à la rencontre des ouvriers du sel. Une chasse au trésor, un histoselfie, un livre d’or électronique complètent le parcours.

Immersion dans les sites du patrimoine mondial de l’Unesco au Centre des Lumières

À travers huit films de 8 minutes, jusqu’aux confins de l’origine de nos civilisations, embarquez pour un voyage aux quatre coins du monde. (Re)découvrez huit sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO comme vous ne les avez encore jamais vus, en immersion 3D.

Saline royale Grande Rue, 25610 Arc-et-Senans, France Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381544500 https://www.salineroyale.com [{« type »: « link », « value »: « https://salineroyale.tickeasy.com/fr-FR/produits?fbq_OwKzJKQg3L=2319257158770400101 »}] Construite entre 1775 et 1779 par l’architecte Claude-Nicolas Ledoux, la saline se distingue par la qualité de son architecture qui lui a valu dès 1926 un classement au titre des MH et en 1983 une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. La rigueur de son plan et le volume des bâtiments forment un enclos en demi-cercle où s’amalgament tous les usages d’une industrie jadis détentrice des attributs de l’autorité souveraine : lieux de travail, lieux de vie et au centre du dispositif maison directorial sont restés figés. une chapelle est adjointe au logis patronal, elle est flanquée de deux vastes ateliers d’évaporation, les « bernes ». Des colonnes cyclopéennes et des frontons, l’omniprésence du calcaire en pierre de taille, l’ampleur des toits de tuiles et le décor d’architecture en rocaille n’ont pas évité à cette industrie d’État, les méfaits de l’effondrement de la rentabilité. Elle a cessé de produire du sel en 1895. Acquise en 1927 par le Conseil général, restaurée à partir de 1936 par l’architecte Polti, la saline est ouverte à la visite et offre un lieu d’accueil monumental pour les expositions temporaires, colloques et séminaires. A36 sortie Gendrey/Saline royale, A39 sortie Poligny. Gare d’accès TER Arc-et-Senans à 100m.

– Visite de l’exposition « Exposition Mystification – Architecture et cinéma, la quête de l’illusion »

©Yoan Jeudy