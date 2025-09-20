Visite libre de la salle de conférences de Cheny Salle de Conférences Cheny

Visite libre de la salle de conférences de Cheny Salle de Conférences Cheny samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À la fin du XIXe siècle, le Conseil municipal décide la création d’une salle de réunion pour les besoins de l’instruction, des distributions de prix et des réunions électorales. Cette salle doit également accueillir des « projections lumineuses » et des « soirées musicales et théâtrales ».

Venez la visiter à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez également découvrir des peintures murales représentant des villageois de l’époque.

Salle de Conférences 3 rue Paul Bert, 89400 Cheny Cheny 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© Mairie de Cheny