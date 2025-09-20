Visite libre de la salle de lecture de la bibliothèque patrimoniale Bibliothèque patrimoniale et d’étude Dijon

Visite libre de la salle de lecture de la bibliothèque patrimoniale Bibliothèque patrimoniale et d’étude Dijon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la salle de lecture de la bibliothèque patrimoniale 20 et 21 septembre Bibliothèque patrimoniale et d’étude Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La salle de lecture de la bibliothèque patrimoniale et d’étude est installée dans l’ancienne chapelle du collège jésuite, datée du XVIIe siècle et inscrite au titre des Monuments historiques.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez la découvrir lors d’une visite libre aux horaires d’ouverture le samedi de 11h à 18h, le dimanche de 14h à 18h.

Bibliothèque patrimoniale et d’étude 3 rue de l’École de Droit, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 84 16 http://bm.dijon.fr

La salle de lecture de la bibliothèque patrimoniale et d’étude est installée dans l’ancienne chapelle du collège jésuite, datée du XVIIe siècle et inscrite au titre des Monuments historiques.

© Bibliothèque municipale de Dijon