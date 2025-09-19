Visite libre de la Salle du Patrimoine Espace culturel la pléiade Commentry

Visite libre de la Salle du Patrimoine Espace culturel la pléiade Commentry vendredi 19 septembre 2025.

Renseignements :

La Pléiade – 04 70 64 40 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00+ – 2025-09-19T12:+

Fin : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Découvrez la salle du patrimoine en hommage à Emile Mâle

Elle rend hommage à Émile Mâle et à son oeuvre, historien d’art et natif de la ville.

L’exposition présente des documents originaux, des aquarelles, dessins, peintures d’Émile Mâle, ses costumes de professeur à la Sorbonne et d’Académicien.

Espace culturel la pléiade Place de la Butte, 03600 Commentry, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 http://www.commmentry.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

©Catherine Senotier – Ville de Commentry