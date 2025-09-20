Visite libre de la serre de collection de cactées Centre horticole ST5 Mérignac

Gratuit, entrée libre.

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Portes ouvertes

Découvrez de majestueuses plantes vertes, de « simples » plantes fleuries ou encore des cactées aux formes et aux couleurs variées : le centre horticole recèle un véritable trésor végétal à explorer.

Visites libres des différentes serres :

Collection de cactées et de succulentes

Grande serre des plantes vertes

Jardin avec ses plantes utiles, ses aromatiques surprenantes et ses massifs en lasagnes

Centre horticole ST5 165 avenue des Marronniers, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Beau Désert Gironde Nouvelle-Aquitaine à proximité de la déchetterie

© Bordeaux métropole